BBB 22: Vídeo antigo de Jade Picon falando o que a irrita viraliza na web

Nesta semana, um vídeo antigo de Jade Picon ressurgiu na web. Na gravação, feita em 2017, quando a influencer tinha cerca de 15 anos, ela faz uma lista de coisas que a irritam. Após os internautas desenterrarem a filmagem, eles estão aguardando para saber qual vai ser a reação de Jade, caso um brother faça algo da lista enquanto ela estiver no "Big Brother Brasil 22".

Dentre os itens da lista, o que mais chamou atenção do público foi o fato de Jade detestar quem come com a boca aberta e sua mania de usar diversas toalhas e banheiros quando toma banho.

“Quando alguém está do meu lado e começa a mastigar com a boca aberta. Comida, chiclete, qualquer coisa. E vai fazendo aquele barulho insuportável. Eu tento me concentrar no que eu estou fazendo, só que aquilo… Não!”, diz ela no vídeo antigo.

Jade também não gosta que coloquem ou deitem com a roupa suja na cama dela. Além disso, a sister também tem nojo das maçanetas e descarga, e tem uma mania de usar muitas toalhas.

“Uso uma para secar o corpo e outra para o cabelo.. E uso dois banheiros, um para tomar banho e outro para me secar. E vou largando as toalhas”, conta na gravação.

Demonstrando ter a personalidade forte, Jade deixou claro que não gosta de ser contrariada: “Porque estou sempre certa, dificilmente não estou certa”, afirma ela.

Veja o vídeo completo: