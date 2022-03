BBB 22: Pai de Vyni comemora aumento de movimento em seu restaurante após sucesso do filho

Vyni, um dos participantes do "BBB 22", já está ajudando sua família fora da casa e ainda nem sabe disso. O pai do menino comemora o aumento do faturamento em seu restaurante, Pirão de Costela, que fica em Crato (CE).

"Olha, eu nem acreditei. Vem gente até de outros estados, como Paraná e São Paulo, para conhecer o restaurante e pede até para tirar foto do quarto do Vinicius, onde ele grava os vídeos dele", contou Cícero Sousa, pai de Vyni, ao jornal Extra.

O movimento no restaurante passou a ser tão grande que foi necessário contratar novos funcionários para auxiliar na cozinha e no salão. "Contratamos um rapaz também para auxiliar no serviço das mesas, porque era meu filho que me ajudava", explica Cícero.

O pai de Vyni também não esconde o orgulho em ver o filho na casa do "BBB" atualmente. "Ele está sendo quem ele é mesmo. Um garoto inteligente, muito do bem e está mostrando isso na casa", elogiou ele, que também disse não entender a cobrança de usuários das redes sociais em cima do filho.

"Se é planta, o povo reclama. Se faz coisa demais, reclama também. Então acho mesmo que ele tem que ser ele mesmo e que o maior tempo que puder no programa. Estou orgulhoso", contou.