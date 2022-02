BBB 22: Naiara solta pum, tenta disfarçar mas confessa ao ser descoberta por Tiago; vídeo

Naiara Azevedo até tentou disfarçar um pum, mas foi descoberta pelo amigo Tiago Abravanel, no jardim do "BBB 22", da TV Globo. Os dois conversavam quando a cantora deixou escapar os gases e foi pega no pulo pelo amigo, que estava bem ao lado dela. "Você peidou?", questionou Tiago.

"Peidei. Você sentiu? Eu nem senti!", respondeu a sertaneja. O ator fez uma cara de decepcionado e respondeu: "É porque [o cheiro] veio todo para mim", rebateu.

"Nossa, você cheirou tudo e não deixou nem um pouquinho para mim. Você é um besta mesmo. Tô falando sério. Você acha que eu tô brincando? Eu não senti!", brincou Naiara. Logo em seguida, Tiago caiu na gargalhada e brincou jogando uma almofada na cantora.