BBB 22: Lucas vence sorteio e garante oitava liderança

Lucas é o oitavo líder do Big Brother Brasil, BBB 22. Para esta semana, os brothers passaram por uma prova de resistência que durou com 23 horas e 51 minutos e terminou nesta sexta-feira (11). Natalia, Lucas e Paulo André foram os últimos a completar a prova, porém a disputa foi para um sorteio, organizado pelo apresentador Tadeu Schmidt.

O líder da semana passada, Pedro Scooby, buscou uma urna para dar andamento a prova. Eliezer tirou plaquinhas com os produtos apresentados na disputa. Natália, com uma TV, Lucas com a geladeira e Paulo André com um pacote de frauda. O item do Lucas foi último a ser retirado. O 'Barão da Piscadinha' venceu sorteio, ganhou direito ao voto, a imunidade e mais R$ 20 mil em compras nas Americanas. Os demais participantes finalistas, incluindo a Linn, também vão receber R$ 20 mil em compras na loja.



VIP da semana:

Lucas

Eslovenia

Natália

Linn

Jessi

A prova do líder, que começou ontem (10), entrou para a história do programa. A disputa ficou em sétimo lugar no ranking das 10 provas mais demoradas do programa, com 23 horas e 51 minutos.



