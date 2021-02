Tiago Leifert revela novidades para a formação do paredão desta semana; confira

O apresentador Tiago Leifert revelou como vai ser a dinâmica desta semana para a formação do paredão no BBB 21. Entre as novidades, o apresentador contou que o anjo vai ser autoimune, ou seja, ele não poderá proteger outro brother da berlinda.

"O anjo vai ser autoimune. E o paredão? É um paredão triplo, só que cinco participantes vão ser indicados ao todo. A gente começa a formar o paredão no sábado, vai tocar o big fone e quem atender coloca três no paredão. Chega domingo, o líder vai indicar, a casa vai votar, o mais votado vai jogar a bate e volta. Aí o indicado do líder olha para aqueles três que foram indicados pelo big fone e salva um. E aí a gente forma a bate e volta. Então, dos três emparedados pelo big fone, um deles será salvo pelo indicado do líder no domingo e aí vamos para a prova bate e volta".

O líder da semana é o João Luiz.