Arthur ignora Carla após ela passar mal e é detonado na web

Arthur, do "BBB 21" novamente virou alvo de críticas na web. Dessa vez, a falta de reação do crossfiteiro quando a affair Carla Diaz caiu com pressão baixa na prova do líder, durante esta madrugada, foi o motivo. Ela passou mal depois de cinco horas de disputa e foi socorrida por outros participantes.

Enquanto Carla Diaz estava deitada no chão, Arthur não se moveu em direção à companheira e apenas se manteve assistindo à cena. O comportamento teve repercussão negativas nas redes sociais.

No jogo e no amor? aparentemente no jogo não. Carla praticamente desmaiou e Arthur não fez absolutamente nada. what is love? #BBB21pic.twitter.com/3sC9vD2UUH — HELLIEL (@citeibrothers) March 12, 2021

Carla Diaz teve um queda de pressão na prova do líder, alguns participantes ficaram preocupados. #BBB21



O Arthur: pic.twitter.com/xETTloVEG6 — Cuidado, canceriano! (@_claudiodewitt) March 12, 2021

arthur realmente é um banana, "ah mas é uma prova ele não podia sair" cara fds, eu gosto muito de uma pessoa e se fosse eu nesse cenário não pensaria duas vezes antes de desistir da prova pra ajudar ela, fds a liderança eu penso assim...



Carla e Juliette #BBB21 Euliette pic.twitter.com/cfn8St3wVI — SHELLY (@shellyalves21) March 12, 2021

A Carla CAIU NO CHÃO PASSANDO MAL e o Arthur ficou ali do lado IGNORANDO 😡 QUE ÓDIO!!!! — imaginago (@imaginago) March 12, 2021