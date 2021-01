Arthur fala sobre chance de romance com Thaís

Em uma conversa com Projota na academia, nesta quinta-feira (28), Arthur falou sobre uma conversa que teve com Lumena na quarta-feira (27) e que voltou a se repetir na Festa Réveillon. Ele explicou que ela perguntou se ele já tinha se interessado por alguém e o educador físico respondeu que foi Thaís.

"Quem eu me interessei mais foi a Thaís. Falei com ela (Lumena) sobre a Fernanda, namorada dela. Mas nada demais, eu só falei de uma pessoa que me interessei. Aí na festa, a gente estava conversando, eu e a Lu, e ela perguntou, 'e aí, já deu uma uma flechada em alguém?'", disse o brother.

Será que Arthur e Thais vem aí? #BBB21 pic.twitter.com/4njx0w3ka5 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 28, 2021

Arthur continua falando da interação com a dentista de Goiás: "É igual na piscina ali, pode ser coisa da cabeça, mas troca de olhar...". E depois completa: "Eu não sei se é do tipo... Eu não sei, eu vou falar para você, eu dei uma flechada nela, sob livre e espontânea pressão. Mas sabe a probabilidade de eu chegar nela? Zero".

Projota aconselha o colega de confinamento: "É deixa rolar...".