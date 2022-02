Arthur Aguiar tinha mandado mensagem anônima para Tiago: 'Não vou desistir de você'

O domingo tem sido de grandes emoções na casa do 'Big Brother Brasil 22'. Após a desistência de Tiago Abravanel do confinamento, no início da tarde, os participantes precisaram lidar com a perda que veio sem aviso prévio. Abravanel apertou o botão de desistência que fica na sala da casa.

Depois disso, participantes lamentaram a desistência do neto de Silvio Santos, e Arthur Aguiar lembrou que havia mandado uma mensagem anônima para Tiago durante o Raio X deste domingo.

"Ti, não vou desistir de você, nem quando você mesmo desistir de você... Vamo! Te amo!", escreveu Arthur para Tiago.

Legenda (Reprodução)

Tiago, no entanto, não chegou a ver a mensagem no telão da casa, pois ela só foi exibida depois que ele já tinha saído da casa. Arthur comentou sobre a mensagem em conversa com outros participantes.

Veja: