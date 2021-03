Após volta de Carla Diaz, Gilberto chora sozinho na despensa

Após o retorno da atriz Carla Diaz para o convívio dos outros participantes, a casa do Big Brother Brasil (BBB) 21 ficou de cabeça para baixo. Um dos que ficou mais desestabilizado foi Gil do Vigor. O brother foi chorar na despensa na tarde desta quinta-feira (22). Gilberto falava sozinho com medo da possível rejeição do público.

"Força Gilberto! Força! O povo odeia você, você vai sair com 100% está tudo certo! Está tudo certo. Tem Lumena, apoia você...E Lumena vai estar lá...", falou Gil, que volta chorar. "O 100% vem, mas vai ficar tudo certo. Estou com muito medo da rejeição, meu Deus! Com muito medo, o Brasil inteiro me odiando, o Brasil todinho. Eu não vou conseguir lidar com isso não, meu Deus. Não quero passar por esse pânico não", dizia o participante tentando respirar.