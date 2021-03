Amigo de Carla comemora separação entre a sister e Arthur no 'BBB'

A semana não foi boa para Carla Diaz no “Big Brother Brasil 21”. A sister sofreu com o fim do namoro com Arthur, se sentiu preterida após “perder” a imunidade para Projota e entrar no paredão no domingo (7). De fora da casa, o cantor Beni Falcone, amigo de Carla, no entanto, comemorou a separação da atriz dentro do confinamento.

“Acho que esse término com Arthur foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para a Carla. Naquele mundinho que se cria dentro da casa, ter alguém para você se relacionar afetivamente muitas das vezes é positivo. Te dá amparo, paz, só que se você se relaciona com alguém que não tem sentimentos recíprocos cria-se uma possibilidade de cair em um buraco muito ruim”, disse o artista.

“Fico feliz e espero que Carla possa seguir com outras alianças lá dentro, que não a dele. Vi que depois disso tudo ela já estava rindo com a Camilla e a Pocah. É nesse caminho que minha amiga tem que vibrar. E não ficar preocupada com Arthur, que não está nem aí para ela”, aconselhou e torceu Beni.

O amigo da sister espera que ela seja a escolhida pelo público para vencer o paredão falso. “Eu sei a pessoa que Carla é, por isso fico tão chateado por vê-la sofrendo. Ela merece tudo de melhor. A ida dela ao quarto falso garantirá a melhor reviravolta para a casa. Acho que será fundamental para que ela entenda os grupos formados e aqueles não tão explícitos. Vai ser bom para ouvir que o Arthur é muitas coisas, exceto parceiro dela. Importante até para ouvir o que Fiuk também fala sobre ela”, avaliou.

“Ao sentir que é querida pelo público, que eles escolheram para dar a ela um benefício, Carla voltará segura e vai tomar decisões sem pedir desculpas”, apostou o cantor.