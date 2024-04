Alane troca de plataforma na última prova do BBB 24; entenda o motivo

A Prova do Finalista de Resistência do BBB 24, que já dura 9 horas, teve que ser interrompida na manhã desta sexta-feira (12) para que Alane pudesse trocar de plataforma devido a um problema técnico. A prova, que garante uma vaga na grande final do programa e um carro zero para o vencedor, ainda está em andamento, com Alane e Davi como os únicos participantes.

A dinâmica, que consiste em segurar um disco gigante com o corpo, foi interrompida pela própria produção. "Atenção, Alane. Você não pode largar o seu disco. A transferência será feita para a próxima plataforma. Plataforma onde estava a Isabelle. Você levará o seu material, e ele será montado no mesmo ajuste", disse a voz do Big Boss.

A paraense foi acompanhada pelos Dummies até a plataforma que estava ocupada por Isabelle antes de sua eliminação. O primeiro participante a deixar a competição foi Matteus, com um pouco mais de 2 horas de disputa. A manauara deixou a dinâmica minutos antes da prova completar 7 horas de duração.

Vale lembrar que, além da primeira vaga na Final do programa, o vencedor ou vencedora levará para casa um carro zero. Os brothers precisam resistir até o final da prova, que não tem tempo definido, para garantir o prêmio.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)