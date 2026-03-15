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BBB 26: Solange e Breno estão no Paredão; veja como foi a votação

Estadão Conteúdo

Solange e Breno estão no Paredão do Big Brother Brasil 26. Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach e Leandro já estavam emparedados. A formação da berlinda foi diferente neste domingo, 15, por conta da transmissão do Oscar. A TV Globo exibirá a premiação no horário tradicional do BBB e, por isso, alterou o horário do programa.

Três participantes foram emparedados na noite de sábado, 14. Já na tarde deste domingo, mais duas pessoas foram colocadas na berlinda, pela indicação do líder e pela votação da casa. Mais tarde, às 19h20, três dos emparedados vão disputar a Prova Bate e Volta. Outro participante será salvo pela dinâmica Máquina do Poder.

Dinâmica Pedra, Papel e Tesoura

Na noite de sábado, 14, os brothers foram divididos em três grupos de quatro pessoas. A dinâmica foi inspirada no jogo "Pedra, Papel e Tesoura". Com isso, o grupo Tesoura indicou alguém do grupo Papel, o grupo Papel indicou alguém do grupo Pedra e o grupo Pedra indicou alguém do Tesoura. Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach e Leandro foram emparedados na dinâmica. Veja a divisão:

Grupo Pedra (Jonas, Jordana, Marciele e Gabriela) indicou Leandro Grupo Papel (Ana Paula, Juliano Floss, Milena e Samira) indicou Jonas Grupo Tesoura (Breno, Solange Couto, Leandro e Chaiany) indicou Ana Paula

Formação do Paredão

A formação do Paredão foi de surpresa para os brothers. Eles foram chamados para a sala durante o programa ao vivo e o apresentador Tadeu Schmidt explicou que a votação ocorreria de tarde. Em seguida, o Anjo Breno imunizou Samira.

O líder Alberto indicou Breno ao Paredão. "É uma pessoa que me mandou há duas semanas. Não é nada pessoal, é um jogador muito forte", explicou. Ao ser questionado por Tadeu, também afirmou que não gostou da justificativa de Breno ao indicá-lo. "É natural querer eliminar um jogador forte."

Solange foi a mais votada pela casa, com seis votos. Veja como foi a votação:

Juliano votou em Marciele Gabriela votou em Solange Leandro votou em Gabriela Milena votou em Marciele Marciele votou em Solange Breno votou em Marciele Jordana votou em Solange Samira votou em Solange Jonas votou em Solange Chaiany votou em Jordana Ana Paula votou em Solange Solange votou em Gabriela

Oscar muda o horário do BBB 26

O Oscar 2026 acontece neste domingo, 15, e tem especial interesse para os brasileiros: O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, concorre em quatro categorias, incluindo a de Melhor Ator, com Wagner Moura. Adolpho Veloso também disputa como Melhor Fotografia por seu trabalho em Sonhos de Trem.

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