BBB 24: Nizam, Pitel e Raquele estão no paredão

O novo paredão do BBB 24 já está formado. Os participantes Giovanna Pitel, Nizam e Raquele são os novos emparedados do reality e agora precisam do apoio do público para continuar na disputa.

O paredão desta sexta-feira (19) foi pautado por uma intensa movimentação de votos da casa, uma vez que os participantes tiveram que votar em duas pessoas no confessionário. A primeira e a segunda pessoa mais votada seriam as escolhidas para o paredão.

Giovanna Pitel foi direto para a berlinda pela indicação do líder Matheus. Pela casa, Nizam foi o que mais recebeu votos, com 7 indicações. Davi, Raquele e Vinicius ficaram empatados com 5 votos cada. Coube ao Líder Matheus decidir quem seria o terceiro emparedado. Um deles será eliminado no próximo domingo (21).

Veja como votou cada participante

Luigi votou em Davi e Beatriz;

Beatriz votou em Vinicius e Nizam;

Michel votou em Juninho e Fernanda;

Davi votou em Nizam e Rodriguinho;

Fernanda votou em Alane e Giovanna;

Lucas votou em Davi e Alane;

Juninho votou em Marcus Vinicius e Giovana;

Leidy Elen votou em Rodriguinho e Raquele;

Giovanna Pitel votou em Marcus Vinicius e Michel;

Giovanna votou em Nizam e Fernanda;

Raquele votou em Nizam e Deniziane;

Vinicius votou em Alane e Marcus Vinicius;

Alane votou em Nizam e Raquele;

Marcus Vinicius votou em Vinicius e Raquele;

Nizam votou em Isabelle e Raquele;

Deniziane votou em Vinicius e Nizam;

Isabelle votou em Nizam e Rodriguinho;

Wanessa Camargo votou em Vinicius e Fernanda;

Bin Laden votou em Davi e Marcus Vinicius;

Yasmin Brunet votou em Vinicius e Davi;

Rodriguinho votou em Raquele e Davi.