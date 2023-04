BBB 23: reabertura do Quarto Deserto, fim da xepa e mais; o que rolou na madrugada deste sábado (22)

O BBB 23 chegou em sua reta final. A última madrugada deste sábado (22) foi tomada por emoções entre as sisters que restaram no programa. Amanda é a primeira finalista na disputa pelos quase R$ 3 milhões. A edição termina na próxima terça-feira (25). Com informações do Gshow.

No fim da noite de sexta-feira (21), Tadeu Schmidt confirmou a vitória da médica na prova que durou mais de 17 horas. Por outro lado, veio na sequência a confirmação do décimo oitavo Paredão do Big Brother Brasil. Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa estão na berlinda e resultado será divulgado neste domingo (23).

Com a definição do top 4, Tadeu aproveitou para anunciar o fim da Xepa dentro da casa mais vigiada do Brasil. As sisters, é claro, comemoraram muito a notícia.

Nas redes sociais, a reabertura do Quarto Deserto surpreendeu as participantes. Schmidt pediu para que as sisters fossem até a dispensa onde estava a chave do cômodo. O quarto estava fechado desde o dia 12 deste mês e fez com que os integrantes mudassem para o Quarto fundo do Mar, o “quarto rival”. "Meu Deus, o nosso quarto", disse Larissa. "Vamos passar nossos últimos dias na casa no nosso quarto, onde tudo começou", vibrou Amanda.

Assim que retornaram para o Deserto, as sisters conversaram sobre o prêmio da edição, que será o maior da história do BBB. No ano passado, Arthur Aguiar colocou no bolso R$ 1,5 milhões. Agora, com eliminação de Ricardo Alface o dinheiro alcançou a marca de R$ 2,82 milhões. "Nossa, estamos a um passo do prêmio", disse Aline Wirley. "Uma de nós quatro vai ser milionária", ressaltou Bruna Griphao. "Isso que é doido... Saber que uma de nós será milionária", emendou Larissa.

Com a final se aproximando, a cantora Aline já pensa em rever a família. “A mamãe está voltando, filho", gritou Aline Wirley ao mandar seu recado para o pequeno Antônio. Mais tarde, Bruna revelou para Larissa que a atriz Agatha Moreira sabia de sua participação no BBB 23. A atriz também comentou sobre fazer cenas com nudez em novelas e falou se participaria de "Verdades Secretas".