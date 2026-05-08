'Batman: Parte 2': Diretor confirma início das filmagens nas redes sociais

Quatro anos depois do lançamento do primeiro filme, Batman: Parte 2 iniciou suas filmagens. Em suas redes sociais, o diretor Matt Reeves compartilhou as primeiras fotos do set, revelando takes que mostram o Batmóvel, veículo do Homem-Morcego, acelerando por uma estrada cheia de neve.

Na legenda, o cineasta escreveu apenas "pneus para a neve", dando a entender que o longa se passará no inverno norte-americano.

Apesar das imagens terem aumentado a especulação dos fãs sobre a presença do vilão Senhor Frio, a teoria pode não ter fundamento, uma vez que Reeves falou, em 2025, que o longa contará com um antagonista inédito do Batman nos cinemas. O personagem já apareceu nas telonas, vivido por Arnold Schwarzenegger, em Batman & Robin, de 1997.

A sequência contará com o retorno de Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman. Além dele, Andy Serkis (Alfred), Jeffrey Wright (James Gordon) e Colin Farrell (Pinguim) também estão confirmados. Sebastian Stan, Charles Dance e Scarlett Johansson são as novas adições ao elenco e viverão, respectivamente, Harvey Dent/Duas-Caras, Christopher Dent e Gilda Dent.

Assim como o primeiro filme, a continuação não faz parte da mesma cronologia do DCU comandada por James Gunn. O universo, que estreou nos cinemas em 2025 com Superman, terá seu próprio Batman, que estreará em Batman: Brave and the Bold, ainda sem data de lançamento definida.

Batman: Parte 2 tem estreia marcada para 1º de outubro de 2027 nos Estados Unidos. Assim como os outros filmes da franquia, o Batman de 2022 está disponível para streaming na HBO Max.