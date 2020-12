Bandidos invadem casa de Stéfani Bays e a fazem refém com a família

A ex-peoa de “A Fazenda” Stéfani Bays mal saiu do confinamento e já passou por momentos de tensão neste domingo (20). Isso porque a casa dela foi invadida por bandidos e ela, os amigos e a família foram feitos reféns, em São Paulo.

Pelas redes sociais, Stéfani contou que armas foram apontadas para a cabeça das vítimas e objetos de valor foram levados. Ela usou o celular de sua assessoria para comunicar que o pior tinha passado e tranquilizar os fãs.

meu deus assaltaram a casa da stefani e fizeram todo mundo de refém pic.twitter.com/pMO0BXPekC — guru vitt (@tuitavitt) December 20, 2020

Sté mora com amigos que são administradores de um perfil de fofoca no Instagram. Ela contou que familiares estavam na casa, a visitando, após os três meses em que ela permaneceu no reality show da Record.

Além de ameaçar e assaltar, o grupo de criminosos falou coisas absurdas, afirmou a terceira colocada em “A Fazenda”.

Passados os momentos de tensão, Sté contou que foi dormir na casa de amigos. Ela prometeu contar detalhes sobre a ocorrência depois.