Banda Batidão grava dvd em comemoração aos 12 anos do grupo

Com 17 faixas, o quarto dvd da banda será gravado no Mormaço Bar e Arte, no bairro da Cidade Velha, às 21h. A preparação para o evento foi produzida na temática da música "Jogo de amor". O balé, os figurinos, a cenografia, e o repertório vão estar de acordo com o tema.

A banda paraense é uma criação do cantor e compositor Flávio Miranda, e contém em sua história cinco cd's e dois dvd's oficiais. Ela reúne mais de 25 sucessos como "Apaixonada", "Dançar pra Você, "Como num filme", entre outras.

Carol Rodrigues, vocalista da Batidão, conta o que o público pode esperar do novo trabalho: "Além da essência da Banda Batidão que nós iremos reviver, algo totalmente inovador, como uma cara nova, mais jovem, algo totalmente atualizado''. O grupo é formado por quatro músicos, cinco bailarinos, quatro técnicos, além do produtor, Flávio, e a vocalista.