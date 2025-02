Banda Álibi de Orfeu lança disco de comemoração aos 38 anos de história

A cena do rock paraense acaba de ganhar mais força com a chegada do novo álbum da banda Álibi de Orfeu, que completa em 2025, 38 anos de história. Com o título “Álibi de Orfeu 3.8”, o disco foi lançado no dia 14 de fevereiro e conta com 15 músicas, sendo 12 inéditas e três regravações, todas inspiradas na longa jornada do grupo que carrega o rock and roll na veia.

O novo projeto da banda se trata de uma mistura dos sons potentes da banda registrados nos primeiros álbuns dos anos 90, com influências de batidas amazônicas, que também fazem parte da identidade do grupo, como o lundu e o carimbó.

Uma das canções de destaque do álbum recebe o título ‘Só Isso’, que conta com um videoclipe já publicado na conta oficial da banda no YouTube. Com o som pesado e forte do metal, a música apresenta a energia eletrizante dos instrumentos e o vocal potente da cantora Lohane Takeda.

A banda começou a compor o novo álbum no final de 2023 para 2024, mas só consolidou e lançou o trabalho recentemente (Foto: PROMUSIC - Jeni)

De acordo com o baterista da banda, Rui Paiva, o novo disco reforça a personalidade inventiva do grupo, que sempre buscou se reinventar ao longo dos anos.

“Esse álbum reúne a essência do Álibi de Orfeu. Cada faixa conta um pedaço dessa história e reafirmam o que o Álibi sempre representou: reinvenção e autenticidade. O disco é mais que música é memória, paixão e conexão com todos que nos acompanharam ao longo dessas quase quatro décadas”, afirma o baterista.

Integrante da banda há 25 anos, o baterista Rui Paiva celebra a longevidade do grupo (Foto: Divulgação)

Segundo Rui, o álbum começou a ser pensado pelos integrantes no final de 2023 para 2024. De maneira colaborativa, eles foram se ajudando na composição das canções e algumas delas já foram apresentadas em shows ao vivo para o público.

“Temos uma música que tem a ver com o processo pessoal do baixista, é um rock pesado meio ‘Black Sabbath’, fala de um período depressivo que ocorreu durante a pandemia. Já tocamos ela ao vivo, para ver a reação do público, e ela foi a melhor possível. Quando tocamos essa canção, o pessoal fica num silêncio total, ouvindo a música, e quando chega no final a galera aplaude bastante. É uma catarse, porque ela desperta muitos gatilhos”, conta o artista.

Para o baterista, comemorar 38 anos de história da Álibi de Orfeu é um feito surpreendente, que só é possível pelo amor à música que todos os integrantes compartilham juntos.

“Até eu estranho isso, sabe? Eu e o Sidney (contrabaixo e backing vocal) estamos há 25 anos tocando juntos, como eu consegui aguentar o Sidney todo esse tempo (risos)? A explicação é a arte, porque nós dois somos muito parecidos, estamos todo o tempo criando, alimentando os nossos sonhos, a gente gosta de compor e tocar ao vivo, ver a reação da galera, é isso que nos move. Pra todo mundo na banda a música funciona como um remédio, principalmente pra mim que sou baterista, é a única coisa que consegue me dar uma válvula de escape”, explica Paiva.

Animado com o rock paraense, Rui acredita que Belém ainda tem muito a revelar sobre novas bandas, que ainda mantém o desejo de compor e se apresentar em todo o Pará.

“Hoje a cena do rock autoral paraense é maravilhosa, era o meu sonho que acontecesse o que está acontecendo, tem muita gente compondo, conseguindo gravar, muita gente expondo na internet e plataformas. Tem uma galera trabalhando, e eu dou maior apoio para que continuem sempre, pra não desistirem, porque é só assim que as pessoas vão conhecendo”, conclui o baterista.

O álbum comemorativo “Álibi de Orfeu 3.8” já está disponível nas plataformas de streaming de música. O público de Belém que quiser curtir algumas das canções novas poderá assistir ao próximo show da banda, que acontece nesta sexta-feira (21), no Botequim, às 19h.