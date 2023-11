Balenciaga lança nova saia que lembra toalha de banho no valor de R$ 5 mil e vira meme na internet

A grife Balenciaga voltou a viralizar e causar polêmica nas redes sociais após lançar um novo produto inusitado: uma saia que literalmente lembra uma toalha de banho amarrada na cintura. A peça custa R$ 5 mil e faz parte da coleção resort 2024 da marca espanhola. O lançamento não agradeceu internet, que começaram a criar memes com a nova peça.

Apesar de dividir opiniões entre os internautas, já tem famoso aderindo à moda, como, por exemplo, a atriz Deborah Secco. Recentemente, ela usou um look com toalhas durante o Prêmio Multishow, no Rio de Janeiro.