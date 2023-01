Avenida Cultural leva pessoas à Presidente Vargas com programação gratuita neste domingo

O evento Avenida Cultural, realizado neste domingo (22), na avenida Presidente Vargas, em Belém, retomou as programações com música, dança, esporte e lazer, fechando para veículos parte da via. A edição faz parte da comemoração do aniversário de Belém e reúne moradores da capital paraense. A atividade começou às 9h e segue até às 14h. Dois palcos foram montados para as apresentações musicais.

Para Aída Nunes, 45 anos, atleta e dançarina em cadeira de rodas, esta é a oportunidade de vivenciar a cidade e dar visibilidade as várias formas de dançar. "Eu acho que a Prefeitura está fazendo algo bom. Final de semana a gente deveria ter direito de se divertir. Às vezes, as famílias trabalham tanto. É uma atividade gratuita, quem está com problemas financeiros pode aproveitar. Eu acho que a gente não deve desistir dos nossos sonhos. Devemos dançar, ajudar o próximo. Eu estou aqui dançando. Então sempre que tem evento eu venho", comentou.

Já os amigos Enilce Lima, Erenilce Lima, Sidney Junior, Sidney Silva e Marilu Wakimoto levaram a família. Uns decidiram ir de bicicleta e outros andando, para aproveitar o espaço, confraternizar e curtir um domingo tranquilo.

Enilce Lima, assistente administrativo, pedala há quatro anos e revela que gosta de se fazer presente nesses eventos, pois, enquanto ciclista, é uma oportunidade de aproveitar atrações gratuitas de uma maneira segura, já que não há fluxo de carros. "Somos 30 amigos, um grupo bem variado. Nossa equipe busca estar nesse locais, aproveitando o domingo. Aproveitando amigos e parentes. O que movimenta a economia", pontuou.

"Fechou a rua, trouxe atrações da terra. Tem um espaço seguro, arborizado, temos sombras, comidas. É uma forma de prestigiar e apoiar os empreendedores. Gostamos por ser cultural e gratuito", disse Erenilce Lima, líder de negócios e consultora.

O presidente da Fumbel, Michel Pinho, esteve presente no evento e declarou que, ao longo do ano, outras edições ainda vão ocorrer. E destacou também a importância de as pessoas viverem a cidade.

"Nós sempre vamos fazer nas datas festivas da cidade. Para as pessoas aproveitarem a cidade, a história, a memória e a diversão. O carro também precisa dar um tempo para os pedestres. Temos uma programação vasta, grupo de toadas, vôlei, dança, atividade para as crianças. Teremos outra Avenida Cultural, mas ainda é segredo onde será a próxima", finalizou.