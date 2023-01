Programação gratuita: Belém recebe 3ª edição da Avenida Cultural

A 3ª edição da Avenida Cultural será realizada neste domingo, dia 22, na avenida Presidente Vargas, pela Prefeitura de Belém. O evento celebra o aniversário de 407 anos de Belém com atividades artísticas, musicais e de lazer a partir das 9h, no trecho entre as ruas Gaspar Viana e Riachuelo, que será totalmente interditado para veículos. A expectativa da Prefeitura Municipal de Belém (PMB), por meio da Fundação Cultural do Município de Belém, é que a avenida Presidente Vargas volte a ser ocupada por uma multidão parecida com as duas últimas edições.

“É importante destacar dois aspectos sobre a Avenida Cultural: primeiro é o uso da rua pensado para cidadania, extremamente positivo, o público compareceu e vem elogiando bastante. O segundo é o espaço, em relação a transformar uma rua que é pouco utilizado pelo carro para que seja amplamente utilizada para pedestre ao longo do domingo”, ressaltou o presidente da Fumbel, Michel Pinho.

Como nas duas últimas edições, realizadas em 2022, o trecho da avenida Presidente Vargas terá livre circulação aos pedestres interessados em aproveitar a programação cultural nos dois palcos que serão montados para as diversas apresentações. O primeiro palco estará em frente aos Correios iniciará com a banda da Guarda Municipal de Belém, às 9h30, em seguida será o grupo Kananciuê (10h10), o carimbó Sabor Marajoara (11h10), Nega Rô (12h10) e Sambloco (13h10). No outro palco da Fumbel próximo ao Banco do Brasil, as apresentações serão o DJ Eddie Pereira (9h30), Dj Kauê (10h10), Dj´s Noite Suja (10h50), Bruno B.O (12h30) e o movimento do Hip-Hop organizado Belém (13h10).

No quarteirão em frente a loja C&A haverá as atividades da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) com aulas de ginástica, dança, jogos recreativos, e atividades lúdicas para crianças. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, destaca a ação como um compromisso para oferecer um momento de confraternização e de bem-estar à população. "Se temos compromisso com uma Belém mais feliz, temos que ter uma política cultural, no sentido amplo, com arte, esporte, lazer, música, dança e artesanato, para que seja uma cidade que garanta o direito pleno à cidadania", afirmou.

MÚSICA – Uma das bandas que se apresentam pela primeira vez na Avenida Cultural é o Sambloco. O grupo natural do bairro do Jurunas, formada por oito integrantes em atividade desde 2015. A banda tem ampla experiência em shows em casas noturnas e em eventos abertos. Os últimos eventos que participaram foi o Réveillon da Estação das Docas. No enredo deste domingo estarão muitas músicas no ritmo do Carnaval, desde marchinha, os sambas-enredo, até carimbó e tecnomelody, além de muito axé. O vocalista Thiago Lobato está ansioso para apresentar uma apresentação gratuita com a mesma qualidade de eventos particulares.

“Esse tipo de evento aberto é muito bom. O Sambloco sempre faz eventos sociais. Esses eventos abertos são de grande valor. A gente quer levar a mesma qualidade de show, que levamos para as casas fechadas, para essas pessoas que levantam a nossa bandeira da periferia”, enfatiza. “A gente recebeu o convite por meio da Fundação Cultural de Belém e aceitou com muita alegria, até porque participar da Avenida Cultural levando a música da periferia é motivo de muita orgulho e alegria”, complementou.

Serviço – III Edição da Avenida Cultural

Apresentações musicais e brincadeiras

Local: Avenida Presidente Vargas entre as ruas Gaspar Viana e Riachuelo

Horário: 9h às 15h

Entrada franca