Autor da trilogia Guerreiros da Amazônia lança vídeo musical destinado a crianças e adolescentes

Depois de encantar o público infantil com os livros da trilogia ambiental Amazon - Guerreiros da Amazônia e com os desenhos transmitidos pela TV Escola, o escritor Ronaldo Barcelos apresenta sua mais nova produção, o projeto musical “Amazon”, videoclipes animados com a missão de informar crianças e adolescentes sobre a importância de conservar a Amazônia.

Carioca, publicitário e apaixonado pelo Brasil, o autor que batizou o trabalho de Festa na Floresta, quer levar esperança, diversão e educação para crianças e adolescentes, apresentando a Amazônia de forma lúdica.

Assim como os livros, os vídeos têm como foco a preservação ambiental e dão continuidade à história de um grupo de nove super-heróis com poderes de animais da fauna amazônica que lutam para manter a saúde da natureza.

“Esse caminho musical é muito mais rápido para divertir e encantar crianças e jovens. A gente tem a literatura que é boa, mas depende da leitura, assim como tem o caminho do desenho animado que também é muito bom. Mas a música tem uma difusão fácil, por isso estou muito feliz com esse projeto musical, em poder estar levando essa diversão e alegria com educação”, resume o escritor.

Em 2018, houve a primeira experiência das histórias dos livros em vídeos quando foi criada uma série homônima que virou desenho animado exibido pela TV Escola. Mas ainda não havia as músicas.

Desta vez, a trilogia "Amazon-Guerreiros da Amazônia" passou por uma releitura e virou clipe. Ao todo serão lançados 10 ao longo de 2022 que também deverão ser produzidos em outros três idiomas. “Lançamos essa primeira música para sentir e para testar. Já percebemos que tem um potencial muito bom. Então a ideia é tentar fazer entre seis e dez canções para o ano que vem e poder ir ampliando ano a ano, poder ir aumentando, disponibilizando cada vez mais músicas”, destaca Barcelos.

Entre os personagens que aparecem nos vídeos musicais estão animais ícones da floresta, como onça, arara, boto, ariranha e macaco. Na história contada através da música os super-heróis criam uma comunidade chamada Amazon que é presenteada pela natureza com armaduras sagradas.

Alguns jovens são convocados para usar as armaduras, e cada vez que a floresta entra em perigo os super-heróis entram em ação. “Na verdade, os super-heróis são mesmo as crianças e os jovens que são chamados de alguma forma para a vestir as armaduras e protegerem a floresta”, reforça.

O primeiro vídeo lançado traz os super-heróis da floresta vivendo situações típicas dos moradores de comunidades ribeirinhas da região amazônica. Entre elas, os adolescentes passeando pela floresta, nadando no rio e até mesmo dançando carimbó, além de indígenas e comunitários confraternizando.

Para facilitar a compreensão de todos, inclusive de quem ainda não conhece esse universo, os clipes contam com legendas e as músicas são animadas e de fácil entendimento. “Esse trabalho musical é focado nas crianças mais novas, dos três aos dez anos. Mas como temos pouco material temático sobre a Amazônia, nesse contexto, ele acaba servindo também para as crianças mais velhas até uns 16 anos”, ressalta.

Para ele, o caminho mais viável para se ter um meio ambiente equilibrado e sem escassez dos recursos naturais é manter crianças e jovens bem informados. “Minha crença é a de que só existe um caminho: a educação básica e a educação média para que a gente possa passar o contexto amazônico, o entendimento da universidade de se preservar o meio ambiente e viver em harmonia com a natureza. Isso precisa vir desde cedo para a criança já crescer com esse pensamento, porque quando ela for adulta, quando virar um consumidor, um empresário ou um político, já terá essa consciência. Isso é uma coisa que precisa vir de baixo para cima e isso precisa ser feito através da escola”, avalia o escritor, responsável pelo projeto que já doou desde 2012, 25 mil livros na versão impressa e 130 mil livros em PDF.