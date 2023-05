‘Auto da Compadecida, a Ópera’ traz o clássico de Ariano Suassuna ao palco do Theatro da Paz

O espetáculo “Auto da Compadecida, a Ópera”, criado em 2022 pela Orquestra Ouro Preto, chega a Belém nesta terça-feira, 23, e vai até a quarta-feira, 24, como parte da programação do 22º Festival de Ópera do Theatro da Paz. As apresentações serão sempre às 20h30, no Theatro da Paz. A versão da orquestra para a história de João Grilo e Chicó é “uma ópera buffa brasileira em dois atos”, afirma a companhia.

A música da ópera é original e traz a assinatura de Tim Rescala. O compositor assina o libreto junto com o maestro Rodrigo Toffolo, regente titular e responsável pela concepção e direção musical do espetáculo. A montagem ainda passará, em 2023, pelas cidades Manaus, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. “Auto da Compadecida, a Ópera”, é apresentada pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto Cultural Vale através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

VEJA MAIS

O regente, Rodrigo Toffolo, destaca que o Auto da Compadecida é a terceira ópera da Orquestra Ouro Preto. “A ópera é uma arte máxima em que música, teatro, figurino, cenário e iluminação se encontram. Era um sonho antigo da orquestra começar a realizar produções de óperas. Já havíamos feito duas, ambas em português, ‘O Basculho de Chaminé’ e ‘O Grande Governador da Ilha dos Lagartos’, projetos pioneiros que nos deram sustentação para caminhar para um desafio ainda mais inovador, mais audacioso e de grande fôlego”, avalia Toffolo.

“Quando se pensa na ópera brasileira, em libretos, em histórias, ‘O Auto da Compadecida’ tem um gosto todo especial, não só pela escrita de Suassuna, não só pelo sucesso que a peça e o filme fizeram com o público brasileiro, mas pelos ingredientes que essa obra prima da literatura brasileira inspira para uma grande ópera. Estamos felizes por tentar algo novo, com DNA brasileiro. São quase dois anos de pré-projeto para trazer uma proposta para a linguagem da música de concerto”, completa o maestro.

Fazem parte do elenco do espetáculo Fernando Portari, Marília Vargas, Marcelo Coutinho, Carla Rizzi, Jabez Lima e Rafael Siano, além de um trio de atores escolhidos para dar voz e corpo ao clássico do teatro brasileiro – Glicério do Rosário, Claudio Dias e Maurício Tizumba.A direção de cena é assinada por Chico Pelúcio.

O compositor Tim Rescala ressalta dois desafios da montagem: o primeiro seria se manter fiel ao eixo principal da obra, sem modificá-la eme ssência. O segundo seria, ao mesmo tempo, gerar algo novo. Para ele “a melhor forma de se reverenciar um clássico não é sendo conservador, mas sim sendo livre, transformando aquilo que foi criado em uma outra coisa. Por isso que a gente chama a montagem de ópera buffa brasileira: ela procura ser popular, ter contato direto com a plateia, mas criando algo diferente. A gente espera ter encontrado esse novo formato”, declara Rescala.

SERVIÇO

Orquestra Ouro Preto: “Auto da Compadecida, a Ópera”

Data: 23 e 24 de maio de 2023

Horário: 20h30

Local: Theatro da Paz - Avenida da Paz, Praça da República, S/N - Campina, Belém (PA)

Ingressos: No site www.ticketfacil.com.br e na bilheteria do teatro.

Informações: www.orquestraouropreto.com.br