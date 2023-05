Aumentam rumores de separação de Carla Diaz e Felipe Becari

Já tem um tempo que colunistas especializados em celebridades vêm informando que a atriz Carla Dias e o deputado Felipe Becari passam por crise no relacionamento, mas a especulação vem aumentando após as postagens misteriosas que os dois vêm fazendo. Nesta quinta-feira (4), Carla dividiu com os seguidores uma mensagem que dizia: “Perdas e ganhos. Felicidade é um relógio que desmarca as horas”.

Já Felipe privou o perfil do instagram e também tem dividido com os seguidores que não está em vivendo um bom momento. Fãs da atriz chegaram a comentar que ela tem aparecido sem aliança.

A atriz e o deputado assumiram namoro em dezembro de 2021 e ficaram noivos em novembro de 2022.