Atores paraenses encerram temporada de ‘Pautas de Quinta’ com perfomance artística livre ao público

A temporada de espetáculos Pautas de Quinta, do Casarão de Boneco, vai ser encerrada com a apresentação da peça “EMcubaDORa - Experimento 3”, nesta quinta-feira (6), no espaço de artes cênicas localizado na Avenida 16 de Novembro, no bairro Batista Campos, em Belém. A montagem está marcada para às 20h e os ingressos já estão sendo vendidos. A faixa etária do espetáculo é livre.

O público irá acompanhar em cena os atores Mauricio Franco, Sol de Maria e Fátima Sobrinho performando sobre o processo criativo de um artista. Durante o espetáculo, eles conversam entre si e com o público, como se as atrizes fossem à loucura, e Mauricio, o artista, que vive as inquietudes, dúvidas, medos, alegrias e as dificuldades da classe.

“A ideia principal é fazer com que o espectador entenda esse momento de criação, que às vezes é trágico, cômico, político. Trabalhamos na improvisação e a cada apresentação tem uma dramaturgia diferente”, explicou Mauricio.

O ator explica que a performance também se constrói a partir das experiências vivenciadas pelo trio, mas também com a troca que há com o público presente.

“A gente vai contando um pouco da nossa carreira, dos artistas que passaram pelo nosso caminho.É como se jogássemos [para a plateia] e comêssemos de volta”, acrescentou Mauricio.

Como se trata de um “experimento”, ele afirmou que todas as duas apresentações que ocorreram foram diferentes da que ocorrerá no dia 6 de julho. Isso porque, Mauricio, Sol de Maria e Fátima sempre estão buscando novas formas de improvisar sobre o mesmo assunto, tornando cada peça única. Público de todas as faixas etárias são bem-vindos.

“Quando a gente chega e olha, vendo que só tem adulto, já pensamos em como o texto será pautado. Com crianças, temos outro esquema. O importante é ser criativo com todo mundo, o improviso nos ajuda alcancar”, complementou.

Uma das preocupações do grupo é sempre fazer os experimentos, ou seja, as peças em locais periféricos de Belém. Mauricio explica que, a ideia é tornar o teatro acessível a quem não tem oportunidade de frequentar grandes centros, seja por questões de deslocamento ou financeiras.

“Nós pensamos que os experimentos também podem despertar na pessoa que está assistindo aquele artista dentro dela. Ela pode pensar: ‘olha, isso me interessa’. A ideia é atingir todo mundo”, reforçou Mauricio sobre o valor social da montagem.

Agenda

Apesar das Pautas de Quinta encerrarem no dia 6 de julho e retornarem apenas no mês de agosto, segundo Mauricio, o Casarão de Boneco ainda irá oferecer outras programações ao longo do mês.

No sábado (8), ocorrerá um "Arraial Julino" no espaço, a partir das 17h30, voltado para o público infantil com muitas brincadeiras, pescaria, quadrilha maluca e apresentações de músicas comandadas pelo cantor Eduardo Luz e Carimbó Mururé. Os ingressos estão à venda nas redes sociais do projeto.

Serviço

EMcubaDORa - Experimento 3

Data: 6 de julho

6 de julho Horário : 20h

: 20h Local: Casarão do Boneco, localizado na Av. 16 de Novembro, 815, bairro da Batista Campos, em Belém.