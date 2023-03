Casarão do Boneco realiza o 'Amostraí' neste sábado, 4

Neste sábado, 4, o Casarão do Boneco realiza a 1ª edição do Amostraí de 2023. O evento de artes cênicas do espaço cultural coletivo com ingresso acessível a todos os públicos – no estilo “pague quanto puder” - acontece desde 2015, oferecendo atividades para “crianças de todas as idades, de 0 a 100 anos”, como define um dos coordenadores do Amostraí, Paulo Nascimento. Neste sábado, o Amostraí traz como convidados o grupo de palhaços Miolos do Riso e a atriz e contadora de história Karla Pessoa. A programação inicia às 17h.

A abertura do Amostraí vai contar com o “Cineminha de Brincar”, atividade lúdica com brincadeiras de pintar, falar e jogar que será realizada durante a exibição de curtas paraenses. Neste sábado, Maridete Daibes vai conduzir a atividade com o uso da animação paraense “A Onda”, de Cássio Tavernard. A atividade terá a duração de 20 a 30 minutos.

Por volta das 18h, inicia a peça teatral infantil “A Mulher Perfeita”, do Miolos do Riso. O enredo apresenta dois palhaços moribundos, Pig Pow Scatapleft (Charles Monteiro) e Claustrofóbico Pneumático da Silva (José Arnaud), que tentam desvendar o amor. Eles vivem um romance idealizado por uma boneca, mas são guiados pela voz da consciência (interpretada por Del Gonzaga) e saem em busca de uma mulher de verdade, pela qual vão disputar uma divertida competição, com direito à uma luta atrapalhada, aula de namoro e mostra de talento.

A peça é uma delicada sátira sobre o universo das paixões, amores e desamores. Com a sutileza que os palhaços propõem em cena, há um jogo constante entre público e atores, trazendo diversos espectadores à cena, o que estabelece um ambiente de criação coletiva, modificando as cenas a cada apresentação. A peça tem duração de 50 minutos com cenas hilárias e muito improviso.

Karla Pessoa (Lucy Silva/ Divulgação)

E, por volta das 19h, Karla Pessoa apresentará “Laço”, espetáculo inspirado no recém-lançado livro de autoria dela, “Elas Contam”. A obra e a contação de história retratam as memórias da trajetória pessoal no ofício de contadora de histórias, com bastante poesia. Haverá a venda de exemplares do livro após a apresentação.

A realização é do Casarão do Boneco e a produção é de Anibal Pacha, Andrea Rocha, Maridete Daibes, Paulo Ricardo Nascimento e Thiago Ferradaes.

Casarão

O Espaço Cultural Coletivo Casarão do Boneco conta atualmente 13 artistas residentes, entre manipuladores de bonecos, atores, palhaços, performers, músicos e técnicos, que são integrantes de diferentes coletivos como In Bust Teatro com Bonecos, Produtores Criativos e Bando Atores Independentes, entre outros.

Com o Amostraí, o objetivo do Casarão é “disponibilizar espetáculos cênicos à população em geral, tornando acessível às pessoas de baixo poder aquisitivo, de fazer o teatro realmente ser acessado”, conforme explica Paulo Nascimento.

Agende-se:

Amostraí

Dia: Sábado, 4

Hora: Das 17h às 20h

Local Espaço Cultural Coletivo Casarão do Boneco (Av. 16 de novembro, 815, Batista Campos, próximo à Pça. Amazonas).

Ingresso: Pague quanto puder