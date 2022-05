'Amostraí' tem contação de histórias e espetáculo de teatro no Casarão do Boneco, neste sábado

Uma noite de imersão no teatro

Contações de história e espetáculo estarão no Amostraí deste sábado, no Casarão do Boneco

O sábado vai ser um dia para mergulhar no teatro com a programação do “Amostraí”. O projeto do Casarão do Boneco tem uma nova edição neste dia 7, com três apresentações. Serão contações de história e também um espetáculo teatral. O evento começa às 18h, na modalidade “pague o quanto puder”. A programação é livre e realizada no Casarão do Boneco, na Av. 16 de Novembro, 815 (Batista Campos).

O “Amostraí” começa com contação de história. Ester Sá apresenta “O Abanador Mágico do Tengu”, livre para todos os públicos. Esta faz parte da primeira leva de criações de contações de histórias da artista, e na narrativa, alguns elementos do teatro se fazem presentes. Uma personagem chamada "Seja Kideuski Zé" conta a história de um jovem espertalhão que decide roubar o Abanador Mágico do Tengu, um ser encantado da mitologia Japonesa. A apresentação tem livre inspiração da obra homônima de Lucia Hiratuka e Lúcia Pimentel Góes.

“Vou apresentar um trabalho antigo, um dos primeiros do meu repertório de contações de história. É um conto tradicional japonês, a história é muito divertida e conta sobre um espertalhão que engana um ser mítico, que é dono de um abanador mágico. Ele engana o ser mítico e fica com o abanador. Por um tempo ele leva vantagens usando o abanador, mas isso não dura para sempre”, adianta Ester.

A programação do “Amostraí” segue com outra contação de história, desta vez com Inaiá Paes, que apresenta “Tem Macaco Nessa História?”. A narrativa se passa no tempo em que os bichos falavam: assim começam as histórias em que Inaiá Paes conta as artimanhas do macaco, o bicho mais sabido da mata, desenrolando suas histórias enrolando homem, mulher, criança, bicho e quem mais aparecer.

A noite termina com um espetáculo teatral. o Grupo Mulheres Extraordinárias sobe ao palco com “As EnContadoras”. A montagem agrega seis mulheres, que falam sobre mulheres e contam histórias fantásticas e vividas na vida real, com a magia de contar e encantar o imaginário de crianças e adultos em um espetáculo andante.

O grupo existe há dois anos, trabalhando com o improviso, o jogo teatral, o texto e a linguagem do teatro de rua. O espetáculo "As EnContadoras" já circulou em praças como Largo do Carmo, Orla de Icoaraci e Praça Batista. A montagem tem direção de Maurício Franco. No elenco estão: Andréa Rocha, Fafá Sobrinho, Larissa Medeiros, Marta Ferreira, Maria Mãe D'água e Maridete Daibes.

O Amostraí é uma forma de possibilitar ao público o acesso à produção artística e cultural da cidade de Belém. Metade do valor arrecadado vai para os artistas convidados, e a outra metade é destinada para a manutenção do Casarão do Boneco