Ator de 'Corra!', Daniel Kaluuya, e Camila Pitanga provam cachaça de jambu em Cannes; veja vídeo

Após ganhar o Brasil, a cachaça de jambu, que originalmente era vendida principalmente em Belém, atravessou o continente e chegou ao Festival de Cinema de Cannes, na França. O ator britânico Daniel Kalluya, que se tornou conhecido do grande público pelo filme "Corra!", e a atriz brasileira Camila Pitanga, em um momento de descontração durante o evento na noite desta quarta-feira, 21, experimentaram a bebida, oferecida pelo cineasta baiano Emerson Dindo.

Em um vídeo, os dois atores são flagrados no momento em que recebem a bebida em um copo. Emerson Dindo explica aos artistas o efeito do destilado e lhes dá algumas "instruções", antes da ingestão da cachaça. Após ficarem alguns segundos com o líquido na boca, o artistas engolem a bebida e sentem o tremor do jambu.