Astro de 'Velozes e Furiosos' e 'Reacher' é flagrado espancando vizinho

O ator Alan Ritchson, conhecido por protagonizar a série Reacher, é acusado de agredir um vizinho no Tennessee, nos Estados Unidos. Em um vídeo divulgado pelo site TMZ neste domingo, 22, é possível ver o artista desferindo socos e chutes contra um homem - identificado pelo veículo como Ronnie Taylor, vizinho de Ritchson - em uma rua de um subúrbio.

Ritchson, acompanhado por outros dois homens, aparece agredindo Taylor. Após receber um soco, o vizinho cai no chão. O ator, então, desfere outros golpes no homem. Após o espancamento, Ritchson se afasta de Taylor e recupera sua moto, que estava jogada no meio da rua. O ator dá partida no veículo, mas acaba perdendo o equilíbrio e a moto mais uma vez cai.

Enquanto isso, Taylor se recupera e se levanta. O vizinho gesticula contra Ritchson, saca o telefone e parece fazer uma ligação. Nesse meio tempo, o ator recupera o controle da moto e se afasta do local com os dois homens que o acompanhavam. De acordo com o TMZ, a briga ocorreu após uma discussão sobre a velocidade com que Ritchson estava andando pelas ruas da região.

Segundo Taylor, Ritchson já estava andando com sua moto em velocidade excessiva e fazendo barulho no sábado, 21. No domingo, o ator voltou a repetir o mesmo comportamento, mas dessa vez acompanhado por dois amigos. Taylor, então, questionou de forma agressiva se Ritchson não iria parar de incomodar os vizinhos. A agressão, segundo o homem, ocorreu logo em seguida.

Ainda segundo Taylor, ele foi à polícia e relatou que Ritchson desferiu socos, chutes e tentou atropelá-lo. Segundo o TMZ, a polícia tem uma investigação em andamento sobre o caso, mas ainda não há desfecho sobre o ocorrido. O site tentou entrar em contato com a equipe do ator, mas não obteve resposta.

Quem é Alan Ritchson?

Aos 43 anos, Alan Ritchson é conhecido por protagonizar a série de ação Reacher, do Prime Video. Na produção, ele interpreta Jack Reacher, um ex-policial militar que é preso injustamente. Lançada em 2022, o seriado alçou Ritchson à fama internacional.

Anteriormente, no entanto, ele já havia trabalhado em séries como Smallville, Black Mirror e Titans, e filmes como Jogos Vorazes: Em Chamas, As Tartarugas Ninja, As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras e Velozes & Furiosos 10. Em 2026, Ritchson protagonizou o longa Máquina de Guerra, da Netflix.

Máquina de Guerra acompanha a história de um candidato a Ranger, membro do time de elite do exército dos Estados Unidos, chamado no filme apenas de 81. O personagem, que é interpretado por Ritchson, precisa assumir o comando do batalhão quando uma máquina mortal e misteriosa ataca sua unidade.

Embora uma sequência ainda não tenha sido oficializada pela Netflix, Ritchson e o diretor do filme, Patrick Hughes, já deram indícios de que Máquina de Guerra 2 pode estar em fases iniciais de desenvolvimento. A dupla afirmou que já tem ideias para o andamento da história em entrevista concedida ao portal ScreenRant.

Ritchson, inclusive, já sugeriu até um título para o segundo filme: Máquinas de Guerra. "Temos muitas ideias, muitas. Máquinas de Guerra vai ser insano. Temos tudo planejado", destacou.