Associação mostra otimismo para negócios em comemoração ao Dia dos Pais

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) mostra otimismo do setor com o Dia dos Pais, acreditando em movimentação intensa de clientes que devem procurar os estabelecimentos para celebrarem o momento em família.

Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), 79% dos empresários esperam faturar mais do que em 2023 e, para 65% destes, o aumento pode ser de até 20%.

O otimismo também é o sentimento de Mateus Ribeiro, gerente do Engenho, localizado no piso 1 do Boulevard Shopping, em Belém. De acordo com ele, o local vai preparar uma série de surpresas com o intuito de atrair os clientes. “No domingo, os primeiros pais que chegarem para o almoço ganharão brindes exclusivos, em uma ação com parceria da cervejaria Eisenbahn. Além disso, o restaurante estará decorado e com uma programação musical especial para que a família possa aproveitar ao máximo a experiência de celebrar essa data conosco”, destaca Mateus.

Ainda segundo ele, o segundo semestre começa com otimismo no setor paraense já que o calendário de ações nos próximos meses ainda terá Círio, Black Friday e final de ano. “Historicamente o Dia dos Pais é o início de uma fase muito boa nas vendas, pois temos uma programação intensa de atividades no mercado. Isso, além de ajudar no faturamento, também faz o restaurante contratar mais pessoas, o que aquece ainda mais a economia paraense nesse período”, afirma Mateus. No domingo, 11, o Engenho funcionará das 11h30 às 23h.