Artur Dória realiza performance ‘Os amigos que desconheço #Encruzas’ no Casarão do Boneco, em Belém

O que os objetos encontrados em um caminho podem trazer de vivências ao caminhante? A partir de uma pesquisa em Artes que pensa a cidade a partir do caminhar, o artista e pesquisador Artur Dória apresenta em Belém a performance “Os amigos que desconheço #Encruzas”, que será apresentada hoje, 11, amanhã, 12, e sábado. A apresentação será sempre às 20h, no Casarão do Boneco (avenida 16 de novembro, 815).

Artur Dória apresenta performance em Belém Tarsila Rosa Tarsila Rosa Tarsila Rosa

Além do performer, irão participar do espetáculo os atores e produtores teatrais Aníbal Pacha e Romana Melo, que vão auxiliar nas ações, na organização do espaço e orientar a participação do público.

Segundo Dória, a performance é um conjunto cruzado de outras performances que realizou durante a pesquisa de seu doutorado. “(A performance) funciona tanto como um espaço expositivo como um espaço de instalação imersiva em que eu vou percorrendo e realizando uma série de ações. A ideia então é que seja um momento de partilha desse processo com o público”, explica.

“Desde 2015, ainda não cidade de Fortaleza (sou natural de lá), eu tenho realizado uma série de performances em que o caminhar tem sido a minha base de atuação artística e de pesquisa. São performances em que eu caminho na rua e entro em contato com algum conjunto de objetos que foram ali descartados e que despertam o meu interesse. Em geral, eu crio um programa de ação e saio em caminhada para lhes recolher. Eu já peguei garrafas de água mineral, pedaços de tecido, gavetas, folhas secas, pedaços de papel, e no doutorado me dediquei aos calçados”, detalha o artista.

A pesquisa de doutorado de Artur se desdobrou desde o mestrado, também em artes, na Universidade Federal do Ceará (UFC). “São uma série de caminhadas que faço como um modo de me aproximar da cidade - e de aprender como me movimentar nessa cidade - por outra perspectiva, a perspectiva do chão. Nesse sentido, é uma pesquisa que vai de encontro a um pensamento que preza pela monocultura e pela destruição de modos de vida. O caminhar, para mim, funciona como um modo de tentar produzir outras sensibilidades e outros modos de habitabilidade e de cuidado, é um modo de confrontar a hostilidade do concreto e de aprender a criar em meio às ruinas desse pensamento que produziu o Antropoceno”, afirma.

Segundo o artista, a arte da performance é uma linguagem voltada para a ação ou um programa de ações. “São ações de caráter experimental, e podem se revelar de diversos modos e ocupar todo tipo de espaço, alguns bem insólitos, inclusive. Basicamente, seria um modo de fazer algo tendo em vista determinado processo”, define.

Serviço

Performance Os amigos que desconheço #Encruzas

Data: 11 a 13 de julho (13/07 – AD)

Horário: 20h

Local: Casarão do Boneco - Av. 16 de novembro, 815

Ingressos: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia) / R$ 15 (antecipado)

Vagas limitadas

Contato: (91) 98331-8739