Artistas lamentam morte de Pepe Mujica

Pepe Mujica morreu nesta terça-feira, 13, e deixou um legado político para a América Latina. O ex-presidente do Uruguai não só é admirado entre os políticos, mas também por diversos artistas brasileiros. Emicida usou as redes sociais para lamentar a morte do político e aproveitou para publicar uma foto de quando se encontrou com o uruguaio. “Obrigado, professor Pepe Mujica, essa conversa mudou a minha vida.

Gilbeto Gil também usou as redes para ressaltar a admiração que tem por Pepe, ligado à causa social também defendida pelo cantor. “‘Quero dizer às meninas e aos meninos do nosso país que a vida é linda". Patrícia Pillar também teve a oportunidade de conhecer Pepe e também postou uma foto ao seu lado. “Pessoas como Pepe Mujica nunca morrem, viram inspiração, encantamento. Mujica é imortal na memória coletiva dos que desejam um mundo mais solidário e justo. Só temos a agradecer por esse legado. Que agora ele descanse em paz”.