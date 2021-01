Artistas independentes paraenses iniciam 2021 com lançamentos

2020 foi um ano e tanto. A pandemia da covid-19, além de impactar na saúde, trouxe consequências para diversos setores econômicos. Foi o caso do entretenimento: no Pará, com o avanço do novo coronavírus no Brasil, em março foram anunciadas as primeiras restrições a eventos. A medida, embora necessária, barrou a principal fonte de renda dos artistas independentes, que são os shows.

No entanto, engana-se quem pensa que a produção independente ficou paralisada. As reflexões proporcionadas pelo maior tempo em casa se tornaram inspiração para esses artistas, que adentram 2021 com grandes expectativas e lançamentos que expressam o misto de sensações desse período. Com diferentes abordagens, Raidol e Maêva compartilham o processo que culminou nos lançamentos dos singles “2020” e “Saudações”, respectivamente.

Raidol

Raidol lançou, na antevéspera de ano novo, o single “2020”, terceira e última faixa do terceiro EP do artista, intitulado “Envolvência”. O trabalho conceitual conta a história de um relacionamento, que tem início, ápice e se finda. Essa última faixa, não por acaso chamada “2020”, representando o fim, busca exorcizar, segundo Raidol, “tudo de complicado que passamos ano passado”.

“A primeira faixa, ‘Se Prepara’, foi uma história fictícia que criei em parceria com a fantástica Malu Guedelha (que também canta na música). Já queria fazer algo com ela há um tempo. O processo foi muito natural, em meio ao lockdown, via WhatsApp. Já as duas outras faixas – ‘Deixa’ e ‘2020’ –, retratam um relacionamento que tive. A segunda, sobre os desejos e avalanches que sentimos quando estamos no auge do amor, e a última, feita devido a uma desilusão, que acabou se relacionando com situações atuais, deixando o trabalho ainda mais pessoal e delicado”, compartilha.

Com a colaboração de diversos artistas independentes, cada faixa veio com um videoclipe que personifica a ideia apresentada por Raidol. Para 2021, o cantor afirma que tem grandes expectativas: “Novos clipes, novas propostas audiovisuais, novas parcerias e novos caminhos para continuar essa busca de um firmamento pessoal e representativo”.

Maêva

“Saudações” é o nome do segundo single da rapper Maêva, lançado nas plataformas digitais no último dia 6. Movida por episódios de racismo que marcaram o final do ano de 2020 – entre eles, o afastamento da cantora Ludmilla das redes sociais, vítima de ataques raciais, e a violência física e verbal sofrida pela paraense Nic Dias -, a faixa traz críticas ao racismo e aborda o sucesso e superação da pessoa preta.

“Vivemos em um mundo onde, se você é preto, você é alvo; onde todos os dias temos que lidar com o olhar de desconfiança das pessoas; isso quando não ultrapassa e vira violência verbal ou virtual, como foi o caso da Ludmilla e da Nic Dias. A cada 23 minutos, morre uma pessoa negra; os dados não podem continuar assim. Nós resistimos, e nossa resistência é a maior arma contra o sistema que tenta nos limitar, somos reis e rainhas e, como a música diz: ‘é assim que eles vão ter que ver, toda a nossa gente preta, reinando por merecer’".

Para 2021, além do videoclipe de “Saudações” que será lançado nos próximos dias, Maêva tem outros planos. “As expectativas são as melhores possíveis. Daqui em diante, a ideia é fazer de tudo para conseguir meios de estar produzindo mais; e sim, temos um EP em mente”, adianta.