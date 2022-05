Artistas dividem amor e trabalho com as suas crias

Dia das Mães é dia de todo mundo declarar o seu amor, além de conhecer as mamães e os filhos de diversos artistas, saber a ligação entre eles. Dividindo a rotina diária, eles não têm apenas conexão sentimental, mas também profissional, ou seja, são quase 24 horas juntinhos.

Bella conta com o auxílio luxuoso da mãe, Núbia, na infra para uma carreira internacional (Arquivo Pessoal)

A modelo paraense Bella Mello, hoje morando em São Paulo, tem na sua mãe Núbia Mello, o suporte. As duas desbravam o Brasil para que a carreira de modelo ganhe status internacional. Núbia é responsável pela agenda e a infraestrutura que Bella precisa para exercer suas atividades mais tranquila.

Helen e Gabriel: ele organiza a rotina da cantora da Banda Xeiro Verde (Arquivo Pessoal)

Assim como Núbia, Gabriel Monteiro é quem exerce essa função na vida de Hellen Patrícia. A cantora da banda Xeiro Verde tem o suporte do filho para organizar as demandas diárias, mas também muitas vezes ele tem a função de produtor da banda.

Valéria, Vannely e Valentina Paiva: Fruto Sensual une mãe, filha e neta (Perpetua Photography)

A família Paiva é puro talento. Vannely Paiva, filha mais velha de Valéria Paiva, do Fruto Sensual, é responsável pelos cliques da mãe. CEO da empresa Perpetua Photography, ela trabalha ao lado da cantora registrando os momentos dela no palco e fora dele. Valéria também é mãe de Valentina Paiva.

Joelma com Natália, Yasmin e Yago dividem a turnê de “Isso é Calypso” (Arquivo Pessoal)

A cantora Joelma, que tem o trio Natália, Yasmin e Yago. Com a turnê “Isso é Calypso”, lançada em abril deste ano, ela tem também a companhia da filha Natália, que agora faz parte da sua banda como backing vocal.

Fafá, Maria de Belém e as netas: gargalhadas compartilhadas (Divulgação)

Dividindo uma longa jornada no palco e fora dele, Fafá de Belém e Mari Belém são conhecidíssimas no circuito nacional. As duas dividem projetos musicais e de vida. Mari é mãe de Júlia e Laura, que arrancam as gargalhadas muito mais gostosas da vovó.