Artistas da Terra Firme lançam nova versão da música 'Mega Príncipe Negro'

Com o intuito de fortalecer cada vez mais a cultura paraense, uma das principais músicas “marcantes” do brega, ‘Mega Príncipe Negro’, ganhou uma releitura na voz do cantor e compositor Leo Luz, com Tião Mamb4 na produção musical. O single e o videoclipe serão lançados na próxima quinta-feira, 24, em todas as plataformas digitais. A música ‘Mega Príncipe Negro’ foi lançada em 2006, composta e cantada por Bruno e Trio. Na nova versão, Leo e Tião unem o estilo house com a cultura do tecnomelody, ostentando com orgulho o status de ter sido produzida na Terra Firme.

O lançamento da nova versão é fruto de uma parceria entre os dois artistas e o dono da composição. Segundo o cantor Léo Luz, a importância de regravar clássicos como o ‘Mega Príncipe Negro’ reacende a chama do amor pela cultura, do melody, das marcantes e tudo mais. “Toca o lado sentimental das pessoas, eu acho isso importante. É importante também para apresentar isso para uma geração que está começando a escutar o melody, o tecno e escutar esses clássicos mais antigos que são muito bons e apresentar também para o pessoal de fora, porque o house consegue dialogar com todos esses públicos”, afirmou.

Léo garante ainda que o público vai descobrir que é uma música em homenagem a uma aparelhagem maravilhosa. “Temos outras aparelhagens aqui, outras músicas marcantes e todas são igualmente incríveis”, reforçou o artista. O cantor ressaltou ainda que o público pode esperar uma versão dançante, apaixonante e envolvente.

O produtor musical Tião Mamba, afirmou que a releitura será um impacto. “Acredito que ainda não tenha sido lançado remix dessa obra. A versão está em house que é um estilo bastante em alta e super dançante. Não tem como ficar parado ouvindo. A minha intenção na produção do beat foi passar a emoção de cada trecho da música”, destacou o produtor.

Leo Luz é versátil em voz, letras e apresentações. Aos 23 anos, o cantor pop se considera livre para transitar entre diferentes gêneros musicais. Já Tião Mamb4 é produtor musical e head da Black Mamb4 Records, uma gravadora independente criada em 2020, com o objetivo de produzir as obras musicais de artistas da periferia de Belém.

Agende-se

Data: 24/08

Local: Disponível em todas as plataformas digitais da gravadora Black Mamb4 Records