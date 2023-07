Roda de samba ‘Fé no Batuque’ encerra verão no Banzeriô 

A banda “Fé no Batuque” encerra o mês de julho com a última roda de samba neste domingo (30) no recém-inaugurado espaço Banzeriô, a partir das 17h. O domingo no Banzeriô terá quatro atrações com samba e bregas marcantes. O Espaço Cultural Banzeriô funciona em um charmoso barco reformado nos fundos do bar Insano, bem na beira do rio. A entrada é gratuita até às 17h. Depois disso, o valor do ingresso é R$ 10.

O domingo começa com a DJ Jack Sainha, a partir das 17h, tocando muito brega, guitarrada, lambada, cúmbia, brasilidades e outros batuques para o público dançar. Em seguida, às 18:30h, sobe ao palco a anfitriã do dia para animar com a roda de samba o grupo “Fé no Batuque”, exaltando as raízes do batuque sob as bênçãos de São Jorge e a cultura afro-brasileira.

“Nesse último Verão Banzeriô a gente apresenta, é claro, os clássicos do samba, que não podem faltar na Roda de Samba Fé no Batuque, samba de raiz, samba de terreiro, além de uns pagodes atuais que já fazem parte do repertório. A gente também traz releituras de músicas regionais e MPB, com o ritmo ijexá, ou seja, muita percussão”, adianta o Geraldo Nogueira, pandeiro e voz do Fé no Batuque.

Em seguida sobe ao palco a partir das 20h a Banda Lua. Com quase 30 anos de estrada, o super grupo regional nasceu do encontro entre a vocalista Iara Mê, Quiure Soares, Maurício Panzera e Charles Mattos nos bares da Cidade Velha dos anos 90. A banda é conhecida por ter aberto diversos shows nacionais como João Bosco, Lobão e Jorge Benjor. A noite encerra com o Dj Rony do Guamá, conhecido da noite belenense pela seleção de bregas marcantes e baile da saudade.

SERVIÇO – Fim do Verão Banzeriô com Roda de Samba Fé no Batuque

Local: Banzeriô, localizado Rua São Boaventura, nº 268, na Cidade Velha

Atrações: Dj Jack Sainha, Fé no Batuque, Banda Lua e Dj Rony do Guamá

Horário: a partir das 16h

Ingressos: A entrada é gratuita até as 17h. Após às 17h ingresso a R$ 10.