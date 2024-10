Artista plástico Diego Azevedo compartilha memórias do Círio com público na AP neste domingo (20)

Ter alguma lembrança emotiva com relação ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré é comum entre paraenses e quem visita Belém, especialmente nesta época do ano. Isso porque, como já ressaltou o arcebispo metropolitano, dom Alberto Taveira Corrêa, ninguem fic indiferente à festa maior do Pará, sobretudo, na capital do estado, na Quadra Nazarena. E é esse clima de afetuosidade e recordações que chega até a Sede Social da Assembleia Paraense, no centro da cidade, por meio da exposição "Acervo de Memórias e Fé", do artista plástico Diego Azevedo. Ela poderá ser conferida neste domingo, dia 20, das 10h às 15h.

Composta de 13 obras que retratam cenas da infância do autor e do cotidiano do morador de Belém na época peculiar do Círio de Nazaré, a mostra, como o próprio Diego diz, "é uma singela homenagem a esse período que é tão importante, tanto de uma forma cultural, quanto espiritual". "Me inspirei nas pessoas, amigos, família, nas memórias que venho construindo ao longo dos anos, no afeto que essas lembranças me trazem. Tentei compor obras que mostrem esse afeto", acrescenta.

A expectativa de Diego é que as obras, por mergulharem nas sensações tão características que demonstram a fé em Maria, possam despertar as memórias afetivas do espectador. "A temática das obras é referente a um período bem marcante, onde muitos compartilham do mesmo sentimento. Isso faz com que as pessoas criem laços e memórias em comum. Estou muito feliz e empolgado. Expor essas obras nesse período é incrível!", comemora o artista.

Essência

O curador da exposição é o diretor artístico-cultural da AP, Thiago Lima. Ele destaca não só a técnica do artista, mas os elementos que utiliza para exaltar as tradições que moldam nossa identidade cultural. "As obras repletas de cores vibrantes e gestos emotivos, capturam a essência do Círio e nos convidam à reflexão sobre a relação entre fé e comunidade e entre o sagrado e o cotidiano", ressalta Thiago.

As obras retratam, além da devoção dos fiéis, a intensidade das experiências compartilhadas durante essa celebração, como destaca o curador. "Revelam a reverência e o amor que permeiam essa festividade, onde milhares de pessoas se unem em um propósito de fé, carregando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré", salienta Thiago Lima.

Quem visitar a exposição, como frisa Thiago, se sentirá envolvido em uma atmosfera de acolhimento e espiritualidade. "Isso reflete a visão de Diego sobre a importância das memórias coletivas e do afeto nas relações humanas. Suas obras não são meras representações, são testemunhos de uma vivência que toca o coração e exalta as raízes culturais do Pará", completa.

Nascido em Belém, em 1989, Diego Azevedo mora em Ananindeua (PA). Na adolescência, iniciou sua formação artística participando de oficinas promovidas pela Fundação Curro Velho. De 2013 a 2017, frequentou o ateliê do também artista paraense Éder Oliveira, onde se dedicou ao estudo do retrato. Desde 2020, desenvolve trabalhos sobre cotidiano e micro sistemas sociais pautados a partir de questionamentos dos temas infância, família, igreja e periferia. Em 2023, foi contemplado no prêmio Novos Contemporâneos, da Fundação Cultural do Pará.



Serviço:

Exposição 'Acervo de Memórias e Fé'

Integra o projeto Artephotoclube AP no Circular

Estará aberta ao público em geral no domingo, 20

das 10h às 15h, no Terrace AP (Sede Social da AP

- Av. Presidente Vargas, 762)

Programação terá apresentação musical de

Luize Liz (voz e violão), a partir das 12h