Arthur Picoli completa 27 anos e faz mistério sobre ter se tornado milionário

Arthur Picoli completa 27 anos, nesta segunda-feira, 21, e disse ao gshow que está feliz com as oportunidades que surgiram em sua vida após o BBB21. O instrutor de crossfit fez um balanço dos últimos meses e sente também que amadureceu com o programa

"Estou um cara mais tranquilo aqui fora. Sempre fui muito turrão, cabeça dura e, lá dentro, a necessidade de relação com as pessoas para se dar bem no jogo fez com que eu ficasse mais flexível e menos fechado. Acredito que, hoje, sou mais comunicativo."

"Bônus é o carinho dos fãs que amo de paixão, os trabalhos que aparecem e a oportunidade de mudar de vida. O ônus é o ataque na Internet e pessoas que querem o nosso mal", reflete ele, antes de fazer mistério sobre como anda seu cofrinho:

"Estou trabalhando bem, graças a Deus. Se já ganhei meu milhão aqui fora? Mistério, mas... estamos lá já."