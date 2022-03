Arte Photoclube AP no Circular abre exposição 'Arte Delas' neste domingo em Belém

O projeto Circular, uma rede de parceiros atuantes na área da arte e cultura dentro do centro histórico de Belém, realiza neste domingo (3), das 10 às 16h, no Terrace AP, na sede social da Assembleia Paraense, a "Arte Photoclube AP no Circular" com a mostra "Arte Delas", que vai expor obras de Cristina Gemaque, Duda Leão, Lorena Chady, Maitê Zara, Paula Sefer, Rose Maiorana, Rosana Uchôa e Walda Marques.

(Divulgação)

O objetivo é celebrar a arte paraense através de uma exposição coletiva com diversas formas de expressão artística celebrando nossas peculiaridades, nosso povo e nossas cores. O evento é realizado em parceria com a Assembleia Paraense e será aberto ao público.