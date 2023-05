Arte Pará abre inscrições de mapeamento de artistas e coletivos sem galeria

O Arte Pará dá continuidade com seus projetos e este ano apresenta a novidade de mapeamento de artistas e coletivos da região norte do país SEM GALERIA. As inscrições são gratuitas para profissionais com produções dedicadas às artes visuais e podem ser feitas até dia 25 de junho por meio do endereço.

Os interessados farão parte do banco de dados, em uma página exclusiva que será criada no site oficial do Arte Pará. Esse chamamento tem como objetivo identificar e conhecer obras de artistas SEM GALERIA com o propósito de divulgar e difundir a produção artística, intelectual e visual contemporânea da região.

O mapeamento é necessário para fomentar a produção artística audiovisual e cultural do NORTE.

De acordo com Laura Rago, que é curadora-adjunta do Arte Pará ao lado de Roberta Maiorana e Vânia Leal, a equipe de curadoria identifica que muitos artistas estão sem galeria e o mapeamento é uma forma de organizar esses trabalhos como forma de facilitar a atuação dos artistas no circuito.

O projeto Arte Pará está presente no calendário cultural do estado há 40 anos e diante da tradição vem buscando inovações. No ano passado, na edição histórica de 40 anos, o projeto apresentou a categoria de "Fomento à Produção de artistas emergentes da Amazônia Legal", que foi pensada com o intuito de promover artistas em início de carreira ou não incluídos em espaços expositivos institucionalizados, mas com significativo potencial de desenvolvimento.

A missão do 40o Arte Pará é romper com os rótulos de uma visão única mediante a indicação de diferentes modos de ver e representar o mundo para assim desestabilizar processos ideológicos e estruturais, desconstruindo narrativas e pensamentos dominantes.

Serviço:

Mapeamento de artistas e coletivos da região norte do país SEM GALERIA

Inscrição até 25 de junho pelo site