Arraial do Pavulagem dá a largada de 2024 com Cordão do Galo, no Marajó

O calendário de eventos do grupo Arraial do Pavulagem foi aberto oficialmente com momentos de emoção no último domingo (14), com o tradicional Arrastão do Cordão do Galo, em Cachoeira do Arari, interior do Marajó. O evento marca uma série de programações do grupo folclore paraense, que em 2024 promete realizar grandes festas por todo o estado.

A 16ª edição do Arrastão do Cordão do galo levou cerca de 700 pessoas para as ruas de Cachoeira do Arari, que celebraram a cultura local com cortejos, danças, além de oficinas de Canto, Percussão, Dança, Perna de Pau e Cavalinho. Todas as aulas foram ministradas por instrutores do Instituto Arraial do Pavulagem para jovens e crianças do município.

O presidente do Instituto Arraial do Pavulagem, Ronaldo Silva, destaca que o trabalho de envolver crianças nas oficinas faz parte do propósito do grupo musical, que visa democratizar a cultura para todas as regiões do estado.

“Fizemos a nossa parte em prol da criançada, em prol da acessibilidade à cultura, que é fundamental para o processo identitário e do futuro das crianças do Marajó. Através dessa experiência fantástica, elas aprenderam danças populares, utilização de instrumentos de percussão e canto popular”, disse Ronaldo.

Eventos de 2024

O ano de 2024 será recheado de eventos tradicionais do Arraial do Pavulagem, que sempre realiza programações em datas comemorativas e importantes para o povo paraense.

Em fevereiro o grupo cultural realizará o aguardado Cordão do Peixe-boi, em Belém. A programação consiste em um cortejo ecológico e cultural, o qual percorre a avenida Boulevard Castilhos França até o Ver-o-Peso. No percurso, os participantes brincam em torno de um peixe-boi gigante, feito através de uma armação de ferro e tecido.

Em junho, os tradicionais arrastões juninos acontecem em Belém, um dos eventos mais populares do grupo e que leva milhares de pessoas para as ruas da capital. A festa inclui atrações musicais típicas da cidade, o cortejo do boi pavulagem, além da derrubada dos mastros das mulheres e dos homens.

Em outubro, os festejos do Círio de Nazaré também trazem novamente a presença do Arraial do Pavulagem, que sempre leva uma multidão anima e colorida para saudar a imagem peregrina. Diferente de outras programações, o Arrastão do Círio não utiliza o boi pavulagem, mas sim a barca de miriti, que simboliza o círio fluvial e a Rainha das Águas.