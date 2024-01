Arraial do Pavulagem realiza cortejo do Cordão do Galo neste domingo, 14, em Cachoeira do Arari

As atividades para a manifestação popular do 16º Cordão do Galo, organizado pelo Instituto Arraial do Pavulagem, estão em curso desde segunda-feira, 8, na Ilha do Marajó. Oficinas e vivências culturais para crianças e adolescentes ocorrem no município de Cachoeira do Arari (Ilha do Marajó). Cerca de 150 pessoas se preparam para sair em festa pela cidade no auge da programação: o Arrastão do Cordão do Galo, que ocorre amanhã, 14, e deve reunir mais de 500 brincantes, encerrando o processo de trocas e aprendizado sócio-cultural.

Além das oficinas, as crianças participaram de atividades lúdicas de educação ambiental. Ao longo dessas atividades, o Instituto Arraial do Pavulagem também promoveu alimentação dos participantes, com almoço e lanche, e doações de roupas, materiais de higiene e escolar arrecadados em Belém durante as ações que levantaram fundos para a realização do Cordão do Galo deste ano.

Hoje (13), será realizada uma atividade lúdica. O dia terá uma mostra de documentários sobre o Cordão do Galo, distribuição de lanches, distribuição das camisas oficiais desta edição e ainda um pocket show com Ronaldo Silva, Allan Carvalho, Iris da Selva e Alê Nogueira. No domingo (14), a partir das 9h, o Arrastão do Cordão do Galo inicia em frente ao Museu do Marajó e tem sua conclusão no Salão Paroquial de Nsa. Sra. da Conceição.

A festa vai iniciar com um ato de salvaguarda do planeta: antes da saída do cortejo, será realizada a plantação de um pé de Samaumeira. Para tornar o momento ainda mais simbólico, as crianças do projeto vão cantar a música “Canoinha da Guiné”, de autoria de Ronaldo Silva e Allan Carvalho.

"O Cordão do Galo é um trabalho focado na criança e no adolescente, oportunizando inclusão cultural e social para este público, buscando oferecer um futuro melhor para quem precisa. A cultura é o que nos move e faz a gente continuar caminhando nessa jornada, com a intenção de servir de exemplo para outras comunidades e iniciativas do Marajó, de Belém e do Pará inteiro. Manter esse propósito vivo é fundamental para o desenvolvimento da nossa Amazônia, afirma Ronaldo Silva, músico e presidente do Instituto Arraial do Pavulagem

O 16º Cordão do Galo é uma realização do Instituto Arraial do Pavulagem em parceria com a Irmandade dos Devotos de São Sebastião. Com patrocínio da Ferry Boat Amazonas e apoio do Point do Açaí, Ideia Soluções, Prefeitura de Cachoeira do Arari, Fundação Cultural do Pará (FCP), Secretaria de Cultura do Estado (SECULT) e Paróquia de Nossa Senhora da Conceição.

Programação

13/01

16h – Atividades lúdicas com os brincantes do Cordão do Galo e familiares, com mostra de documentários, distribuição de lanches, distribuição das camisas do Cordão do Galo e um pocket show com Ronaldo Silva, Allan Carvalho, Iris da Selva e Alê Nogueira.

14/01

9h – Ato de Salvaguarda do planeta: antes da saída do cortejo, vamos realizar a plantação de um pé de Samaumeira, em um ritual musical em que as crianças cantarão a música Canoinha da Guiné, de autoria de Ronaldo Silva e Allan Carvalho.

Arrastão do Cordão do Galo. Saída: Museu do Marajó. Chegada: Salão paroquial de Nossa Senhora da Conceição.