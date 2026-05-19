Arnold Schwarzenegger confirma retorno à franquia ‘Conan, O Bárbaro’ após 42 anos

Filme que lançou Arnold Schwarzenegger em Hollywood, Conan, o Bárbaro, enfim, teve uma nova sequência confirmada, 42 anos depois do lançamento do último capítulo da franquia. Em entrevista ao portal TheArnoldFans, o astro confirmou que as filmagens de King Conan (Rei Conan, em tradução livre) começarão em 2027.

Schwarzenegger, 78, também confirmou que Christopher McQuarrie, da franquia Missão: Impossível, vai escrever e dirigir o novo longa. O cineasta vinha sendo conectado há algumas semanas a King Conan, após informações divulgadas no mesmo TheArnoldFans.

"Estou animado para o filme. Pelos dez últimos anos, tenho dito que precisávamos fazer King Conan, conseguir um ótimo roteiro, achar alguém que realmente entenda a obra de Robert E. Howard e a arte de Frank Frazetta e seguir em frente", disse o astro. "Quero que John Milius, que dirigiu o primeiro Conan, seja o produtor. Vai ser realmente fantástico."

O ator ainda afirmou que as mais de quatro décadas desde o primeiro filme foram o tempo exato necessário para que ele pudesse retornar ao personagem. "O filme não funcionaria logo depois que fiz o primeiro Conan, porque toda a ideia de King Conan é que se passaram 40 anos desde que ele se tornou rei. Ele está mais velho agora", explicou.

"Ele não está mais na forma física de seu auge e, agora, as pessoas estão tentando tirá-lo do trono. Ele é o rei e se tornou um pouco passivo. Ele está cansado do trabalho e quer seguir em frente", concluiu Schwarzenegger, comparando King Conan a Os Imperdoáveis, filme de 1992 estrelado por Clint Eastwood. "Vai ser muito parecido, mas com batalhas extraordinárias."

Criado em 1932 por Howard, Conan se tornou um fenômeno da literatura de fantasia, protagonizando livros e quadrinhos ao longo dos anos. Além dos dois filmes estrelados por Schwarzenegger nos anos 1980, o personagem também foi vivido por Jason Momoa no malfadado reboot lançado em 2011.

Lançado em 1982, Conan, O Bárbaro integra o catálogo do Disney+. Já Conan, O Destruidor, de 1984, está disponível para compra e aluguel digital na ClaroTV+. O reboot protagonizado por Momoa pode ser conferido no Prime Vídeo.