Aprenda 5 receitas deliciosas no Dia da Sobremesa

Neste 9 de outubro é comemorado o Dia Nacional da Sobremesa. A chef Cíntia Ribeiro ensina cinco receitas para fazer em casa: mil folhas de doce de leite, torta alpino, mousse de limão, mousse de chocolate meio amargo e pudim de leite,

Mil Folhas de Doce de Leite

Ingredientes: 250 ml de doce de leite, massa folhada e raspas de limão.

Modo de preparo: Neste doce você pode comprar a massa folhada já pronta e só modelar com aro redondo para que a massa fique em forma de disco, como na foto. Leve a massa para assar por 2 minutos. Após isso, com o doce de leite, intercale as camadas e finalize com raspas de limão.

Torta Alpino (Divulgação Sopt Urbano)

Torta Alpino

Massa: 50 gramas de farinha de trigo, 25 gramas de manteiga e 15 gramas de cacau em pó.

Recheio: 1 lata de leite condensado, 100 gramas de cacau em pó, 500ml creme de leite e 5 gemas.

Suspiro: 5 claras batidas com 20 gramas de chocolate em pó e 20 gramas de açúcar.

Modo de preparo: Misture os ingredientes da massa e coloque em uma assadeira. Leve os ingredientes do recheio ao fogo baixo por 10 minutos. Recheie a massa e coloque o suspiro por cima. Leve ao forno por 40 min a 180 graus.

Mousse de Chocolate meio amargo

Ingredientes: 500 gramas de chocolate em barra meio amargo, 5 gemas batidas com 30 gramas de açúcar, 5 claras batidas com 30 gramas de açúcar, 50 gramas de manteiga e 250ml de creme de leite.

Modo de preparo: Em banho maria ou microondas, derreta o chocolate com manteiga e creme de leite. Depois, misture com a gema e a clara já batidas. Coloque em uma forma e deixe na geladeira por 1 dia. O mousse da foto foi feito no aro de 10cm.

Mousse de Limão (Divulgação Sopt Urbano)

Mousse de Limão

Farofa doce: 50 gramas de trigo, 25 gramas de manteiga, 1 ovo e raspas de limão.

Mousse: 5 limões em suco, 2 latas de leite condensado e 200 gramas de creme de leite.

Modo de preparo: Para o mousse, misture todos os ingredientes e leve à geladeira por 2 horas. Para a farofa, que vai por cima do mousse, misture todos os ingredientes e coloque em uma assadeira por 10 minutos em fogo baixo. Depois bata tudo no liquidificador até virar uma farofa.

Pudim de leite

Ingredientes: 200 gramas de açúcar, 100ml de água, ½ litro de leite, 2 latas de leite condensado e 6 ovos.

Modo de preparo: Caramelizar o açúcar com a água e distribuir na forma que será utilizada. Os demais ingredientes, já batidos no liquidificador, coloque em seguida na forma. Coloque em banho maria a 180 graus por 30 minutos.