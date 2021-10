Após terminar relacionamento, Viih Tube dispara: 'Quero ficar solteira nesse momento'

A youtuber e ex-BBB Viih Tube usou seu Instagram durante a noite do último sábado (23/10) para responder perguntas de seus fãs e seguidores. Após terminar recentemente seu namoro de três anos com o também influencer Bruno Magri, a ex-BBB foi questionada se pensa em voltar a namorar em breve.

"Não, mesmo. Quero me curtir, trabalhar, curtir meus amigos. Quero ficar solteira, essa é a verdade. Quero ficar solteira nesse momento e deixar a vida me levar", disse Viih Tube ao responder a pergunta.

Viih Tube e Bruno anunciaram o fim do relacionamento através de suas redes sociais no último dia 13/10. A youtuber foi a primeira a compartilhar a notícia em suas redes sociais ao compartilhar uma foto dos dois caminhando em uma praia, para garantir que o término do relacionamento foi amigável.

Eu nem sei como dizer isso a vocês, mas eu e Bruno não estamos mais juntos. Não sabia o momento certo de contar e nem como fazer, mas percebi que não vai ter momento certo, vai ser difícil anunciar de qualquer jeito. Mas se vocês vissem a forma como terminou, acho que todo mundo entenderia o que estamos sentindo, terminou bizarramente bem, com muito respeito e uma conversa muito sincera! E o mais engraçado é que realmente foi aquela coisa clássica de 'estamos em fases diferentes'", contou ela, na ocasião.