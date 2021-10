Após perdão da esposa, Pyong Lee anuncia que reatou seu casamento

Parece que o amor e o perdão venceram, e Pyong e Sammy Lee anunciaram nas redes sociais que reataram o casamento. O anúncio foi feito três meses após a separação, que aconteceu em meio a uma suposta traição de Pyong durante o reality "Ilha Record". No Instagram, Pyong escreveu: "O perdão não é algo merecido. Nós não merecemos, eu não mereço. O perdão nos é dado por amor. A transformação acontece antes disso, acontece no arrependimento verdadeiro. O amor da minha vida, me perdoou, por isso hoje é um dia de alegria! No meu coração, e com certeza nos céus!".