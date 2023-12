Após grave acidente de motocicleta, ator Marcos Breda passa por sexta cirurgia

Marcos Breda passou pela sexta cirurgia em decorrência do grave acidente de moto que sofreu em maio de 2022. Ele quebrou o fêmur, a clavícula direita e uma costela do lado direito. No último 25 de novembro, ele passou por uma cirurgia para reconstruir a perna esquerda.

Segundo postagem do ator, "foram cinco horas de uma complexa operação que resultou em 52 pontos na perna em questão, dentre outros detalhes muito dolorosos e um tanto impublicáveis". O ator postou ainda que "a cirurgia desta vez foi para retirar os 52 pontos que ele tinha na perna e comprovar o sucesso do delicado procedimento. "Chorei de emoção, confesso, porque nem lembrava mais como era viver sem dor", escreveu.