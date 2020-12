Após engordar 30Kg, modelo retorna a carreira driblando padrões

A modelo Loiane Bienow está nas passarelas desde os seus 12 anos e chegou a ser capa da revista Vogue, Elle e Nova. Depois de um tratamento contra infecção urinária, a modelo ganhou 30Kg e passou por uma crise de identidade e baixa autoestima.

“A princípio foi tudo muito desafiador. Não estava preparada para essa mudança brusca em um tempo tão curto, pois meu ganho de peso ocorreu em seis meses, durante um tratamento médico. Quando me encontrava com as amigas, tentava me esconder debaixo das roupas”, desabafou Loiane.

Loiane ainda afirmou ter tido mudanças em seu comportamento. “Não gostava de falar e ficava mais como observadora. Fui tentando me enquadrar, e a forma que encontrei de lidar com esse ganho de peso, na época, era fazendo a engraçada, que fazia piada de si mesma, por estar acima do peso. Durante anos, segui a vida assim”, contou a modelo.

A percepção sobre seu próprio corpo mudou com ajuda de amigas próximas à modelo. “Foi uma mudança que levou algum tempo, inclusive para acontecer dentro de mim. Foi um processo para que eu enxergasse e entendesse o meu novo corpo, e pudesse me aceitar dessa forma.”, relata a modelo.

Hoje, Loiane está inserida no mercado de modelo “curve model” e opina sobre a obsessão pela forma física e filtros nas redes sociais.