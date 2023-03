Após conversão, Léo Stronda deixa grupo de rap: 'Não faz mais sentido'

Nesta terça-feira (7), Léo Stronda revelou, por meio de uma publicação no perfil dele no Instagram, que saiu do grupo de rap Bonda da Stronda, o qual fundou em 2006. A decisão do rapper aconteceu após ele se converter ao cristianismo.

VEJA MAIS

No último ano, Léo sofreu um acidente no qual teve cerca de 30% do seu corpo queimado após uma explosão em um botijão de gás. O fato de ter sobrevivido, foi visto por ele como um livramento divino.

“Hoje é um marco importante na minha caminhada com Cristo rumo ao alvo. Um dia Ele me salvou e recentemente Ele me resgatou, e por isso não posso mais ser negligente com minha salvação (…) Eu venho a público como forma de compaixão e satisfação aos fãs, amigos e seguidores informar minha saída do grupo Bonde Da Stronda”, explicou ele.

Segundo o influenciador, não fazia mais sentido ele continuar no grupo de rap. “Não faz mais sentido cantar e me portar como antes se hoje acredito na verdade e defendo outra doutrina. Não consigo mais comer na mesa do mundo após ser vivificado no Espírito Santo”, afirmou.

Stronda ainda deixou claro que a saída foi respeitada por Diego Thug, integrante do conjunto: “(A situação) já (foi) conversada sobre a situação com meu amigo/irmão Diego e tendo seu total apoio e respeito”, disse.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)