Após conversão, ex-BBB Natália lamenta ter posado nua: 'Traumatizante'

Natália Nara, participante do "Big Brother Brasil 5", revelou ter se arrependido de posar nua para a Playboy na época do reality, exibido em 2005. Atualmente sendo diaconisa na Igreja Bola de Neve de Santos, no litoral sul de São Paulo, ela diz que tinha a meta de ter visibilidade nacional, ganhar dinheiro e trabalhar com a imagem. “Mas eu sabia que Jesus tinha algo na minha vida”, disse, em entrevista para o UOL.

Ela afirma que foi a "pior coisa" que fez na vida. "Não existe nada pior do que isso. Horrível. Abusador e traumatizante. Fez um estrago emocional muito grande em mim, mas, graças a Deus, já fui curada”, disse.

Natália Nara no "BBB 5" (Reprodução / Globo)

Natália mudou de vida e hoje é casada há 10 anos e tem dois filhos, uma menina de três anos e um bebê recém nascido. “Foi a melhor coisa da minha vida. Sempre sonhei em ser mãe. Descobri muitas coisas, inclusive que as pessoas não morrem se não dormem”, brinca.